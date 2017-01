Helikopter brengt boodschappen aan boord

Opvarenden van ingevroren binnenvaartschepen op de Donau in het zuiden van Roemenië zijn eind vorige week met een helikopter bevoorraad. Volgens de autoriteiten waren op meerdere binnenvaartschepen in totaal acht mensen van de buitenwereld afgesneden.

De vaart op de Donau is grotendeels stilgelegd vanwege ijsgang. Ook de veren tussen Bulgarije en Roemenië varen al dagen niet meer. Deze week is het iets warmer en vriest het alleen ‘s nachts. Niet bekend is wanneer scheepvaart weer mogelijk is. (MdV)