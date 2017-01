Grave: OVV blijft afzijdig

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ziet nog steeds geen aanleiding onderzoek te doen naar de aanvaring van de stuw in Grave. De raad heeft intussen wel nadere informatie opgevraagd bij de betrokken partijen. ‘Die wordt op dit moment bestudeerd', zegt woordvoerder Wim van der Weegen van de OVV. Om wat voor informatie het gaat en waar die is opgevraagd wilde hij niet zeggen. ‘Maar er is geen onderzoek gestart.'