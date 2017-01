Grave: Zelfde schipper voer in oktober stuurhut er af

De schipper die in de week voor nieuwjaar de stuw in Grave ramde was twee maanden daarvoor betrokken bij een aanvaring met een brug. Hij voer toen in Duitsland zijn stuurhut er af. Dat heeft het regionale dagblad De Gelderlander uitgevonden.

Het ongeluk gebeurde op 22 oktober 2016 op het Rhein-Hernekanaal. De Maria Valentine, hetzelfde schip dat tegen de stuw voer, klapte toen met de stuurhut tegen de Sterkrader Brücke in Oberhausen. De krant schrijft dat het bericht bevestigd is door de eigenaar van het schip, de Duitse rederij Gefo. Oorzaak bij het ongeval in oktober was een technisch defect, zegt de rederij. De hefinstallatie van de stuurhut zou niet goed gewerkt hebben.

Gefo ziet geen verband tussen beide incidenten met de tanker, schrijft de krant. 'In oktober ging het om een technisch probleem en zijn er geen menselijke fouten gemaakt,' aldus woordvoerder Cor Radings.

De Wasserschutzpolizei bevestigt het verhaal. Het ongeval gebeurde om 2.30 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag 22 oktober 2016. Het schip kwam leeg uit Hamburg en voer in ballast. De kapitein verklaarde na de aanvaring tegen de politie dat de hydraulische hefinstallatie weigerde. Niemand raakte gewond. De schade aan het schip bedroeg 150.000 euro, zegt woordvoerder Ramon van der Maat van de Wasserschutpolizei in Duisburg. (BO)