Raad van State: tachograaf vereist in bloktijd

Een tachograaf is bij het varen in bloktijd vereist, oordeelt de Raad van State in een hoger beroep, aangespannen door rederij Mover in Ridderkerk. Die vocht een door de rechtbank Rotterdam opgelegde boete van vijf maal 800 euro aan, omdat de schipper al die keren niet tijdig een ligplaats kon vinden.