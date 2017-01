Schip stunt op Noord-Oostzeekanaal (video)

De Duitse nieuwswebsite shz.de heeft beelden gepubliceerd van een zeer aparte manoeuvre van het Duitse drogeladingschip Este. Op het Noord-Oostzeekanaal bij Rensburg. probeert het schip van de kant weg te komen en op te draaien. Dat gaat helaas faliekant mis.

Eerst botst het schip buiten beeld tegen de kant aan de overzijde van het kanaal. Daarna kan het niet meer van de kant wegkomen en schuurt het met haar bakboordzijde vele tientallen meters langs de laad- en loswal. De beelden zijn al op 3 januari gemaakt met een webcam bij de kanaalhaven, maar pas nu naar buiten gebracht.

De politie onderzocht de zaak en denkt dat het ongeladen schip gegrepen is door hevige windstoten tijdens een bui. Aan de kant van de haven bleef de schade beperkt tot een kapot gevaren fender, zegt een woordvoerder van de Rendsburg Port Authority. Hoe groot de schade aan het schip is, is niet bekend. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. (BO)