Rechtbank Rotterdam exclusief bevoegd voor scheepvaartzaken

Als gevolg van een nieuwe wet is de rechtbank Rotterdam per 1 januari 2017 als enige rechtbank in Nederland bevoegd voor het behandelen van scheepvaartzaken.

De maritieme kamer van de rechtbank Rotterdam is van oudsher gespecialiseerd in zeerecht en scheepvaartzaken. De nabijheid van de haven speelt daarbij een bepalende rol.

Vanwege het internationale karakter van scheepvaartzaken biedt de rechtbank Rotterdam sinds enige tijd de mogelijkheid om in het Engels te procederen. Engelstalige samenvattingen van uitspraken van de maritieme kamer worden gepubliceerd op rechtspraak.nl. (DvdM)