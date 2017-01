Werktuigkundige bijna dood door zelfgemaakte kabel

‘Ik zag de werktuigkundige met een verlengsnoer voor 220 volt in zijn hand. Plotseling begon hij over zijn hele lichaam te schudden, met nog steeds dat snoer in zijn hand. Ik begreep wat er gebeurde en trok de stekker uit de stroomhaspel. Onmiddellijk sprong een bemanningslid aan wal om iemand te vragen een ambulance te waarschuwen, terwijl wij begonnen met reanimeren.'