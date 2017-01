Martin van Dijk stopt bij BLN-Schuttevaer

Martin van Dijk is opgestapt als bestuurslid van Koninklijke BLN-Schuttevaer. Hij legt per 1 januari 2017 ook het voorzitterschap en het penningmeesterschap ad interim binnen de Internationale Afdeling neer, meldt de brancheorganisatie woensdagochtend vroeg op BLN.nl

Een verklaring voor het plotselinge vertrek van Schuttevaer-coryfee Martin van Dijk (1945) wordt niet gegeven. Van Dijk maakte als voorzitter van de Internationale Afdeling met Koninklijke Schuttevaer de overstap naar de nieuwe brancheorganisatie Koninklijke BLN-Schuttevaer, met een zetel in het BLN-bestuur. Enkele maanden later koos ook de bevrachtersorganisatie VSLB, waarvan hij voorzitter is, voor BLN. Op de vergadering van de Internationale Afdeling in december was zijn voorzitterschap juist weer met een jaar verlengd.

‘Namens het bestuur, het bureau, de leden en onze relaties danken we Martin voor zijn bijdrage aan de organisatie en de binnenvaart in algemene zin', schrijft het BLN-bestuur bij zijn afscheid op de website. ‘Martin heeft internationaal vele contacten gelegd om de binnenvaart te vertegenwoordigen en te promoten. Bij calamiteiten was hij vaak als vertegenwoordiger van de branche aanwezig om de communicatie van de varende ondernemers en verladers richting de overheid en de branche te ondersteunen. Nationaal en internationaal heeft hij een geweldige reputatie opgebouwd. We zullen hem enorm missen, maar gunnen hem de rust en voldoening om energie en tijd aan andere zaken te besteden.'

De website meldt verder: ‘Naar eigen zeggen kijkt Martin met voldoening terug op de achterliggende jaren waarin hij samen met het IA-Bestuur en secretariaat inhoud en vorm heeft kunnen geven aan het brede internationale nautische overleg ten behoeve van de binnenvaart en logistiek.' (DvdM)