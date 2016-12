‘Afdelingsbesturen Schuttevaer kunnen kleiner'

Het samengaan van Koninklijke Schuttevaer met BLN lijkt slechts een rimpeling in de voorbije jaren, die aan de afdeling Werkendam voorbij gaat. Maar kleine speldenprikjes tijdens de vergadering tonen aan dat de bakens zijn verzet. Zo vroeg voorzitter Chris Kornet zich in zijn jaarrede af of er niet teveel vergaderd wordt door Koninklijke BLN-Schuttevaer. Erelid Leen Verheij toonde zich verbolgen over het ontbreken van de scheepsbel bij de opening van de vergadering.