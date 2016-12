'Jezus was grootste socialist'

Het is jammer dat hij niet aan het water woont met uitzicht op de binnenvaart, maar oud-schipper Theo Schouten (71) van de spits Mardi vindt zijn huis aan de Willem Landréstraat in Ridderkerk ‘ook wel goed'. En zelfs vanaf die plek herkent hij af en toe nog een oude Deutz in een schip op de Noord of de Oude Maas. En dat is fijn. Het herinnert aan een leven lang in de binnenvaart.