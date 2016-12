Wijgula-directeur Thijs Aarten met pensioen

Directeur Thijs Aarten van tankrederij Wijgula nam 15 december afscheid. Hij gaat met pensioen en wordt per 1 februari 2017 opgevolgd door Egbert Schelhaas (51).

Thijs Aarten kwam in 1985 van een accountantskantoor bij Wijgula en werd 10 jaar later tot directeur benoemd. Onder zijn leiding heeft de meer dan 90 jaar oude tankrederij omzet, resultaat en het aantal varende units meer dan verdubbeld.

Zijn opvolger Egbert Schelhaas is eveneens financieel expert en heeft veel ervaring met controlling, auditing en financieel beheer opgedaan bij onder andere bouwstofconcern CRH, Philips Lighting en ASML, een fabrikant van lithografiesystemen voor de halfgeleiderindustrie. Momenteel is Schelhaas financieel directeur en bestuurslid van Kinderopvang Humanitas in Nederland.

De in 1922 opgerichte rederij Wijgula, een dochterbedrijf van IMPERIAL Logistics International, voert vanuit Druten aan de Waal het management over een vloot van 63 eigen en gecharterde dubbelwandige binnenvaarttankschepen, geschikt voor alle vloeibare ladingen. (DvdM)