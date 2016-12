Aan de Reis: Leuke afsluiters

Schippers waren eind vorige week en begin deze week over het algemeen ingenomen met de aangeboden reizen. Er werden leuke afsluiters gemeld, meestal met een paar euro per ton meer dan de rest van het jaar. En hoewel veel schepen met de kerst gewoon doorvaren, pakken de meeste mensen toch wel een paar vrije dagen in deze tijd van het jaar.