Maritieme werkgelegenheid onder druk

De maritieme werkgelegenheid is vorig jaar (2015) gedaald met 0,5% tot 165.000 banen. Daarmee deed de maritieme sector het slechter dan de Nederlandse economie. Het totaal aantal banen in Nederland steeg namelijk met 1%. Dat blijkt uit de Maritieme Monitor van Ecorys. De onderzoekers spreken van roerige tijden, want ook dit jaar staat de werkgelegenheid onder druk.