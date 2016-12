OPINIE: 'Een misplaatste machtsgreep'

Schipper Theo Zeldenrust (ms Linda) heeft bedankt voor zijn bestuursfuncties en het lidmaatschap van Koninklijke BLN-Schuttevaer. In een open brief doet hij zijn verhaal.

Door Theo Zeldenrust, ms Linda

Mijn naam is Theo Zeldenrust, eigenaar van het motorschip Linda. Naast mijn bedrijf zet ik mij al een aantal jaren in als bestuurder bij verschillende clubs voor een sterkere positie van de Binnenvaart. Als voormalig CBOB-lid ben ik tegenwoordig lid van de nieuwe brancheorganisatie Koninklijke BLN-Schuttevaer. Voor deze organisatie zit ik in het afdelingsbestuur van Noord-Nederland, waar ik het afgelopen jaar een positieve bijdrage heb kunnen leveren aan het nautisch technische gedeelte waar Schuttevaer zich mee bezighoudt.

Ook was ik namens CBOB vertegenwoordiger in het kleine bestuur van het Bureau Voorlichting Binnenvaart. Het BVB is de organisatie die de gehele binnenvaart promoot. In dat bestuur zitten betrokken mensen vanuit de verschillende brancheorganisaties waar we altijd goed samen nadachten over hoe wij de binnenvaart kunnen promoten, voor iedereen. Ik deed dat met groot plezier...

Kort geleden kreeg ik vanuit mijn eigen organisatie waar ik lid en bestuurslid van ben (BLN Schuttevaer) een brief waarin werd medegedeeld dat ik uit mijn bestuursfunctie bij het BVB werd ontheven.

Daar zat ik dan. Ontdaan. Na 4,5 jaar Bureau Voorlichting Binnenvaart-bestuur en 1 jaar Koninklijke BLN-Schuttevaer (KBS) bestuur. Zoals ze mooi zeggen, een ervaring rijker en een illusie armer. Welke illusie, vraagt u zich misschien af? Die van een branche brede binnenvaartorganisatie waar alle schippers zich welkom en goed vertegenwoordigd voelen.

Na bovenstaand moment heb ik mij gedurende lange tijd afgevraagd hoe ik kon verwoorden wat er nou precies misgegaan is. Natuurlijk is er een reeks gebeurtenissen en kan ik met mijn vinger bepaalde mensen aan gaan wijzen. Die mensen zullen ook vast hun argumenten hebben. Maar dat is niet de kant die ik op wil.

Na alles eens op een rijtje te hebben gezet, viel ineens het kwartje. Alles was helder voor mij. Bij de top van KBS is men het gevoel kwijt, de menselijkheid uit het oog verloren. Dat is de exacte reden dat ik me thuis voelde bij het BVB. Het is ook precies de reden waarom ik zo ontdaan ben door de recente stappen die KBS heeft gezet ten opzichte van het BVB. Een misplaatste machtsgreep ten koste van relaties en betrokkenheid.

Het gaat ook de reden zijn dat ik afstand ga nemen van KBS. Dit Koninklijke BLN-Schuttevaer is niet de organisatie waar ik mij door wil laten vertegenwoordigen. En dat terwijl ik een groot voorstander ben van het lidmaatschap van een brancheorganisatie. Sterker nog, ik ben een groot voorstander van één brancheorganisatie. Maar de kloof met de varende ondernemer is na twee jaar KBS voor mij te groot geworden. Ik heb als bestuurder geprobeerd dit tij te keren, maar liep tegen een muur op. Met een andere top, menselijkere normen en waarden en minder grootheidswaanzin, ben ik de eerste die zich weer gaat aanmelden.

Maar voor nu is dit het enige wat ik kan doen.

Mijn lidmaatschap opzeggen, mijn bestuurszetel Noord-Nederland teruggeven en hopen dat er andere tijden gaan komen.