Racon stopt en schenkt aan Steunpunt

Racon, het Gilde van Nautisch Verkeersdienstmedewerkers, heeft 15.000 euro geschonken aan Steunpunt Binnenvaart.

De Racon, opgericht in 1975 als belangenbehartiger van verkeersleiders/VTS-operators, houdt op te bestaan nu er geen nieuwe bestuursleden te vinden zijn.

‘We houden het gilde al een paar jaar slapend. Het is jammer dat de belangen van verkeersleiders straks niet meer collectief worden behartigd en iedereen op zichzelf is aangewezen, maar als niemand zich meldt voor een bestuursfunctie houdt het op', zegt plaatsvervangend Racon-voorzitter Ko Goud.

Tijdens de laatste bestuursvergadering op de verkeerspost in Dordrecht overhandigde hij de cheque aan Lilian van Hiele van Steunpunt Binnenvaart. ‘Jij fungeert als "bruggetje naar de wal" en biedt hulp bij ziekte, ongevallen en allerhande sociale en financiële problemen. Het vergt veel talent en overredingskracht mensen bij al die problemen te helpen. Als geen ander luister jij én zoek je naar oplossingen. Dat doe je met een netwerk dat je dierbaar koestert. Nu Racon wordt opgeheven, willen we het overgebleven geld, conform de statuten, aan een goed doel geven en dus aan jou en Steunpunt Binnenvaart.' (DvdM)