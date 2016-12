‘Ere-award' Telematica voor oud-BTB'ers Veninga en Struijk

Sijko Veninga en Jan Struijk, oud-bestuurders van Stichting Bureau Telematica Binnenvaart (BTB), zijn donderdag 29 december tijdens de 21e Telematicadag in het KSCC in Nijmegen, onderscheiden met een ‘ere-award'. Beiden waren daar volledig door verrast, maar zeer mee ingenomen.

De nieuwe BTB-voorzitter Ries Bode bracht in herinnering hoe het telematicabureau rond de eeuwwisseling werd overgenomen uit de ‘boedel' van de vroegtijdig gesneuvelde koepelorganisatie Binnenvaart Nederland, waar het bijna vier jaar deel van uitmaakte. In juni 2001 werd Stichting BTB een feit, met bestuurders afkomstig uit de gelederen van Koninklijke Schuttevaer, onder wie Veninga en Struijk. Beiden trokken zich vorig jaar terug uit het BTB-bestuur.

Uitstervend ras

Bode citeerde verder uit de motivatie van de brede selectiecommissie voor de Binnenvaart Telematica Award. Die schreef over de Award-winnaars: ‘Met deze award eren we bestuurders van een uitstervend ras: schippers-bestuurders, "selfmade men", mannen die nooit vergeten zijn hoe het is om bij vorst op een spekglad dek een draadje vast te zetten. Mannen met een goed ontwikkelde "bullshit"-monitor. Mannen van de analoge generatie, worstelend met de nieuwste digitale gadgets, waar hun kleinkinderen spelend mee omgaan.

‘De Binnenvaart Telematica Award 2016 is een ere-award, die wordt uitgereikt aan twee "founding fathers", geboren in de digitale préhistorie, de vorige eeuw, die met hun bestuurlijke vaardigheden het Bureau Telematica Binnenvaart de 21e eeuw hebben binnengeloodst', volgens de selectiecommissie.

Kennis en ervaring

‘Met Sijko Veninga als voorzitter en Jan Struijk als penningmeester trad gedegen bestuurlijke ervaring en grondige kennis van de binnenvaartsector aan. Niet alleen beiden oud-bestuurders van Koninklijke Schuttevaer en erelid van deze organisatie, maar vooral ook gewezen schippers. Jan Struijk bracht ervaringen in als voormalig spitsenschipper en Sijko Veninga als sleepbootkapitein. Sijko bestuurlijk ervaren onder meer als oud-burgemeester van Urk en Jan onder meer als voormalig directeur van Fina.

‘Beiden benadrukten voortdurend het belang van een goede relatie met de overheid en subsidieverleners. Met groot gevoel voor timing, grondige kennis van ambtelijke en bestuurlijke processen en een uitgekiend netwerk. Op alle mogelijke manieren hielden zij feeling met varende ondernemers, bedrijfsleven, overheid en de organisaties in de binnenvaart. En bleven de medewerkers van BTB attenderen op de ICT ontwikkelingen zoals zij die zelf waarnamen. Altijd vanuit het perspectief van de Europese binnenvaartbranche en de positie van individuele binnenvaartondernemer.

‘Sijko Veninga en Jan Struijk hebben laten zien dat ICT, zowel in de binnenvaart als daarbuiten, de generaties overstijgt. Voor hun bijzondere bestuurlijke verdiensten en langjarige bijdrage aan het bestuur van de stichting Bureau Telematica Binnenvaart ontvangen zij dit jaar een Ere Binnenvaart Telematica Award.' (DvdM)