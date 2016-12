Vrachtenmarkt centraal op Telematicadag 29/12

De jaarlijkse Telematicadag voor de binnenvaart in Nijmegen staat donderdag 29 december in het teken van effecten van digitalisering op de vrachtenmarkt in de binnenvaart.

Jarenlang was het aanbod van digitale marktplaatsen in de binnenvaart heel overzichtelijk. Ineens ploppen overal digitale initiatieven op, zo lijkt het wel. In 2016 zijn er zomaar drie aanbieders in de binnenvaart bijgekomen.

Is dit nu die beroemde ‘digitale disruptie'? Vissen alle aanbieders in dezelfde vijver? Hoe gaat dit zich ontwikkelen? Hoe kan ik hier als ondernemer mijn voordeel mee doen? Het volledige programma van de Telematicadag is hier te vinden. (DvdM)