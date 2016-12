Grenzeloze internetbundel tot 200Gb van Autena

Autena komt een half jaar voordat telecomproviders geen roamingkosten meer in rekening mogen brengen, voor de binnenvaart met een internetabonnement dat geen grenzen meer kent binnen Europa. Het roamingvrije abonnement biedt naast grenzeloos 4G internettoegang aan boord ongekend grote internetbundels van 50Gb tot 200Gb per maand.

De vraag naar internet aan boord wordt steeds groter, niet alleen voor privé doeleinden, maar ook voor het updaten van software en het uitwisselen van data. Binnenvaartondernemers lopen daardoor steeds vaker aan tegen de beperkingen van de op dit moment verkrijgbare internetbundels van 5Gb tot 10Gb. Deze voldoen steeds vaker niet meer voor het mobiele kantoor aan boord.

De grote bundels van 50Gb tot 200Gb van Autena maken hier een einde aan. Ook is het vanwege het verdwijnen van de roamingkosten in het nieuwe abonnement niet langer nodig aan de grens te wisselen van SIM-kaarten. 'Dat maakt het internetten aan boord niet alleen eenvoudiger, maar ook goedkoper', meldt Autena.

2.400 uur streamen

Met het nieuwe grenzeloos abonnement krijgt de binnenvaartondernemer in heel Europa internettoegang via de snelste mobiele 4G netwerken van gerenommeerde netwerken, zoals dat van KPN, met ongekend grote internetbundels tegen een voordelige prijs. De varende ondernemer kan kiezen uit internetbundels van 50Gb, 100Gb en 200Gb per maand.

Om een indruk te krijgen wat je bijvoorbeeld met 100Gb kunt; bijvoorbeeld dik 140 uur Netflix, RTL XL of ‘uitzending gemist' kijken, of bijna 2.400 uur muziek streamen via bijvoorbeeld Spotify, of meer dan 1.000 keer per dag je Facebook checken, of 400.000 minuten bellen met WhatsApp, wat meer is dan er dagen in één maand zitten.

Het grenzeloos abonnement kent geen meerjarige abonnementsduur, alleen een opzegtermijn van één maand. Ook zijn er geen aansluitkosten of andere eenmalige kosten. De prijzen voor de internetbundels bedragen € 100 (50Gb), € 175 (100Gb) en € 325 (200Gb) per maand. (DvdM)