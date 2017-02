Nieuwe website regelgeving Scheepvaartinspectie

De Inspectie Leefomgeving en Transport - scheepvaart (voorheen Scheepvaartinspectie) heeft eind januari haar nieuwe website met nationale en internationale regelgeving gepubliceerd.

De website Netherlands Regulatory Framework (NeRF) - Maritime is een belangrijke bron van informatie voor de maritieme sector. De website is openbaar en gratis toegankelijk.

Op de website is een schat aan informatie te vinden. Zo staat bijvoorbeeld alle nationale wet- en regelgeving, beleidsregels, instructies online en ook de Information to Shipping (bekendmakingen aan de scheepvaart) is hier te vinden. Het deel met nationale regelgeving van NeRF is actueel. Het deel met internationale regelgeving is nog niet helemaal compleet, maar daar wordt druk aan gewerkt. NeRF is de opvolger van de site EasyRules, die al enige tijd niet meer actueel was. Daarom heeft de inspectie besloten zo spoedig mogelijk de nieuwe website toegankelijk te maken.

Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology noemt de website ‘een onmisbare bron van informatie voor onze achterban'. (DvdM)