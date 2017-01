Restwarmtegenerator is wel zo efficiënt

Verbrandingsmotoren halen in de scheepvaart een nuttig rendement van 40 tot 50%. Dat betekent dat zeker de helft van de energie uit de brandstof via de uitlaat en het koelwater verloren gaat als restwarmte. Dat maakt de ontwikkeling van systemen die restwarmte omzetten in bruikbare energie interessant.