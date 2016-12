Politie vindt 45 gestolen buitenboordmotoren

De politie heeft zaterdag 10, zondag 11 en maandag 12 december 2016 in Monnickendam en Amsterdam in totaal 45 buitenboordmotoren in beslag genomen. De buitenboordmotoren zijn vermoedelijk van diefstal afkomstig en zijn aangetroffen bij mannen van 43 en 57 jaar uit Monnickendam en een 51-jarige Amsterdammer. Zij zijn aangehouden.

Zaterdag 10 december trof de politie tien buitenboordmotoren aan in de tuin van de 43-jarige Monnickendammer. Via Marktplaats had hij een buitenboordmotor te koop aangeboden, die door de rechtmatige eigenaar werd herkend. De man meldde dit bij de politie, waarop zij een onderzoek startten. Tijdens een nader onderzoek op het terrein en in de woning van de verdachte trof de politie zondag nog eens tien buitenboordmotoren aan die vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn.

Serienummers

Uit dit onderzoek kwam ook naar voren dat een bekende van de verdachte uit Monnickendam en een man uit Amsterdam ook handelden in buitenboordmotoren. Bij de 57-jarige man in Monnickendam vond de politie nog eens 24 verdachte buitenboordmotoren. Er was geknoeid met de serienummers en de serienummerplaatjes. De motoren zijn in beslag genomen. Daarnaast vond de politie brandstoftanks en kapjes die horen op de buitenboordmotoren. Deze zijn ook in beslag genomen voor verder onderzoek.

Op maandag 12 december is bij de man in Amsterdam een doorzoeking geweest. Ook daar zijn aanwijzingen aangetroffen die duiden op de handel in mogelijk gestolen buitenboordmotoren. De man is aangehouden en wordt donderdag 15 december voor de rechter-commissaris geleid. De mannen uit Monnickendam blijven verdachten maar zijn weer op vrije voeten gesteld.

De Dienst Infrastructuur van Landelijke Eenheid van de politie stelt een nader onderzoek in naar de diefstal en/of heling van de buitenboordmotoren en zoekt de rechtmatige eigenaren van de buitenboordmotoren.

Diefstal buitenboordmotoren

Tijdens het watersportseizoen nemen de diefstallen van boten en buitenboordmotoren toe. Dit omdat ze een relatief makkelijk doelwit zijn. Afgelopen watersportseizoen is er extra toezicht gehouden om het aantal diefstallen van boten en buitenboordmotoren terug te dringen. Hierbij is zowel toezicht gehouden vanaf de wal en het water. Meer info over wat u zelf kunt doen om uw boot en buitenboordmotor te beschermen tegen diefstal vindt u hier.

bron: Politie.nl