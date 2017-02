Doek valt voor Shipyard Trico

Shipyard Trico BV aan de Sluisjesdijk in Rotterdam heeft al haar activiteiten met onmiddellijke ingang gestaakt. Als reden wordt een gebrek aan orders genoemd. Er is volgens een woordvoerder van de werf geen uitstel van betaling of faillissement aangevraagd. ‘Er zijn geen nieuwe projecten meer en we nemen ook geen nieuwe opdrachten meer aan.'