Switijnk Shipping wil 8500-tonner met twee rotoren bouwen

Er staan momenteel in onze omgeving twee projecten met Flettner-rotoren op stapel. Het om een nieuw te bouwen 8500 tons schip voor Switijnk Shipping van Stefan Switijnk uit Harlingen, in het andere om een bestaand schip, de 4200 ton metende Fehn Pollux, die van een rotor wordt voorzien in het kader van een Nederlands-Duits project.