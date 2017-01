Jongert wordt weer jachtwerf

Met twee nieuwe investeerders als eigenaren en met drie bouworders in portefeuille wordt de voormalige Jachtwerf Jongert bij Oude Zeug nieuw leven ingeblazen.

Deze beroemde jachtwerf ging in 2009 failliet en een doorstart onder de vlag van de Veka Groep kwam destijds niet van de grond.

Het nieuws over de heropening van de Jongert-werf werd bekendgemaakt tijdens de vakbeurs Boat in Düsseldorf. Vripack uit Sneek heeft wereldkundig gemaakt dat men het ontwerp gaat maken van een 47 meter lang, zeer luxueus motorjacht met de naam Revolution en dat de bouw hiervan plaatsheeft op Jongert-werf in de Wieringermeerpolder. Op de beurs is tevens bekendgemaakt dat de Veka Groep de werf heeft verkocht aan twee particuliere investeerders die op de werf ook nog een 32 meter lang zeiljacht en een 20 meter lang motorjacht gaan bouwen.

Verder is de Veka Groep op de werf begonnen aan de bouw van twee hybride trimarans voor de Deense rederij World Marine Offshore, waarmee straks personeel van en naar windturbineparken offshore zullen worden vervoerd. De leiding van de heropende Jongert-werf komt in handen van Joep Berghuis, die wordt bijgestaan door ervaren oud-medewerkers van deze werf. (PAS)