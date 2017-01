IHC laat extra zuinige Scheldt River voor DEME te water

Een tweetraps tandwielkast op de zaterdag 14 januari bij IHC te water gelaten sleephopperzuiger Scheldt River zorgt voor extra brandstofbesparing bij lagere snelheden. Het dual fuel aangedreven schip met 7950 m3 hopperinhoud wordt gebouwd voor baggerbedrijf DEME.

‘Na de succesvolle tewaterlating van 's werelds eerste LNG-aangedreven sleephopperzuiger Minerva op 3 december is nu de tweede bijna voltooid', zegt IHC's Executive Director Shipbuilding, Arjan Klijnsoon. ‘Om het brandstofverbruik verder te optimaliseren en de uitstoot terug te dringen, heeft IHC dit schip uitgerust met nieuwe innovaties, gedreven door marktontwikkelingen en wensen van de klant.'

De Scheldt River is 115,8 meter lang en 25 meter breed. Het schip heeft een diepgang van maximaal 9 meter en kan baggeren tot 60 meter diepte. Het haalt een snelheid tot 14 knopen en biedt accommodatie aan 20 personen.

Nieuwe innovaties

Scheepsbouwer IHC heeft, vanuit continu onderzoek naar brandstofbesparing en de analyse van operationele profielen, de tweetraps aandrijving ontwikkeld. In tegenstelling tot de conventionele enkeltraps aandrijving, zorgt de door IHC gepatenteerde tweetraps tandwielkast voor brandstofbesparing tijdens het varen bij lagere snelheden. Scheldt River en Minerva zijn de eerste sleephopperzuigers die profiteren van deze innovatie.

Een andere innovatie is de nieuw ontwikkelde vleugelvormige boegschroeftunnel. Deze nieuwe vorm is het resultaat van uitgebreide hydrodynamische analyses en verbetert de prestaties van de boegschroef. ‘Met deze nieuwe generatie dual fuel sleephopperzuigers zet DEME nieuwe standaarden in milieuprestaties voor de baggerindustrie. We zijn er trots op om een toonaangevende rol te spelen bij deze ontwikkelingen', zegt Alain Bernard, directeur en CEO van DEME Group. ‘Zowel de Scheldt River en Minerva zullen aan de strengste internationale en lokale milieuvoorschriften voldoen.' (DvdM)