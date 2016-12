Pattje Waterhuizen zeker van voortbestaan

Op slag van het nieuwe jaar kregen de medewerkers en directie van scheepswerf Pattje Waterhuizen zeer goed nieuws: de werf blijft open. De werf krijgt met ingang van april 2017 onder voorwaarden een nieuwe vergunning van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. ‘Aan al die voorwaarden kunnen en gaan wij voldoen', zegt algemeen directeur Bauke Adema. Tot die tijd mag de werf blijven werken op een door de gemeente verstrekte gedoogbeschikking.

Met deze toezeggingen is het voortbestaan van de werf Pattje aan het Winschoterdiep gegarandeerd. Dat betekent behoud van 95 directe arbeidsplaatsen plus veel indirecte werkgelegenheid, in de vorm van arbeidsplaatsen bij toeleveranciers. Het behoud van deze werf is derhalve van groot belang voor de regionale economie.

Geen losse eindjes

De werf voldoet op 1 april aan alle gestelde voorwaarden. Dan zijn er geen losse eindjes meer. De vergunning voor de werf is daarmee definitief en permanent. ‘Dan veroorzaken wij geen hinder meer met onze werkwijze van schepen bouwen in Waterhuizen', licht Adema toe. ‘Ik ben ontzettend blij dat de hele nieuwe milieuaanvraag nu goed opgezet is met de hulp van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en onze adviseurs. De vergunning is waterdicht, er zijn geen grijze gebieden meer.'

Hoewel de vergunningen van de werf lange tijd een hot item waren, heeft Adema altijd honderd procent vertrouwen gehouden in het bestaansrecht en voortbestaan van zijn bedrijf. ‘We hebben wel last gehad van negatieve beeldvorming na onjuiste berichtgeving door sommige media', licht hij toe. ‘Die berichtgeving was destijds niet gebaseerd op feiten, zeer voorbarig en subjectief. En nu krijgen die media ronduit ongelijk, wij mogen gelukkig gewoon open blijven.'

Voorwaarden

De voorwaarden voor de definitieve vergunning betreffen het isoleren van bestaande hallen en de bouw van nieuwe hallen. Het isoleren van de bestaande hallen gaat vrijwel direct van start en moet nog voor de jaarwisseling klaar zijn. De kopse kanten van de bestaande hallen sluiten we vervolgens af door middel van deuren, dit is uiterlijk 1 februari klaar. En de derde fase is de bouw van nieuwe milieuhallen. Die bouw is op 1 april afgerond. (DvdM)