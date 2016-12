KIVI Erepenning voor Damen's René Berkvens

René Berkvens, CEO van Damen Shipyards Group, ontving 21 december de KIVI Erepenning Maritieme Techniek. De ceremonie vond plaats bij de Technische Universiteit Delft tijdens het symposium ‘De Maritieme Maakindustrie - Is er plaats voor innovatie in de boardroom?'.

KIVI (1847) is de beroepsorganisatie van ingenieurs in Nederland. Zowel jury als sprekers roemden Berkvens' jarenlange rol als initiator en stimulator van vele commerciële, organisatorische en strategische Damen -successen en ook zijn bijdragen aan de Nederlandse maritieme industrie.

Hechte klantrelatie

In haar overwegingen stelt de jury: ‘René heeft ingezien dat een hechte relatie tussen de (verkoop)strategie van het bedrijf en R&D in alle facetten van het bedrijf essentieel is' en ‘...dat de werf niet zozeer een product aanbiedt, maar een dienst die de klant over lengte van jaren gebruikt. Waarschijnlijk houdt het hier niet op en zullen we met hem moeten nadenken hoe te participeren in het verdienmodel van de klant'.

‘De wereld achter de techniek - klant, verdienvermogen, organisatie, kennis, strategie en vernieuwing - dat is zijn wereld. Met technische en leidinggevende kwaliteiten verenigt hij een stimulerende menselijke geest. Dit is zijn oeuvre en dit is wat hem als de scheepbouwer van vandaag uitstekend maakt.'

Charmant

Daarnaast werd ook de persoon Berkvens geprezen: ‘Niet alleen is zijn taalgebruik goed, hij kan ook uitermate charmant zijn. (...) een man die je vertrouwt, en die je graag een opdracht gunt. En dat is wel waar het om gaat in de verkoop van kapitaalgoederen.'

De afdelingen Maritieme Techniek en Offshore Techniek van KIVI reiken sinds 2007 de Erepenning uit aan een persoon, bedrijf of organisatie als ‘erkenning voor het behalen van uitzonderlijke resultaten in en voor de Nederlandse Maritieme Industrie'.

Damen's CEO ontving de erepenning uit de handen van de vorige laureaat (2013) Edward Heerma van Allseas. Eerder werd de penning uitgereikt aan: Lex Keuning (2011, TU Delft), Joop Roodenburg (2009, Huisman) en Gerard Dijkstra (2007, Dykstra Naval Architects). (DvdM)