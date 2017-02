Main-Donaukanaal vanwege ijsgang nog lange tijd gestremd

Het Main-Donaukanaal is tussen Bamberg en Kelheim vanwege de dikke laag ijs waarschijnlijk nog langere tijd gestremd. Inmiddels dooit het overdag weer in het gebied, maar dat heeft niet genoeg effect op de dikke ijslaag van zo'n 80 centimeter. Ook ligt een nieuwe inval van de winter in het verschiet.