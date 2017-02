Vlaamse minister Weyts wil veel grotere rol voor binnenvaart

De binnenvaart als tegengif voor de files in België. Dat is het idee van de Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts. Hij wil de logistieke sector helpen de vrachtwagen in te ruilen voor het schip. Innovatie is het toverwoord, inclusief een proef met autonoom varende schepen.