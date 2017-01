Westsluis Terneuzen over op afstandsbediening

Rijkswaterstaat werkt van 8 tot en met 27 februari 2017 aan de zuidbrug van de Westsluis in Terneuzen. Om de brug geschikt te maken voor bediening op afstand past Rijkswaterstaat in deze periode de aandrijving, besturing en bediening van de brug aan.

Tijdens de werkzaamheden staat de brug open. Het wegverkeer kan daardoor alleen gebruik maken van de noordbrug. Bij het passeren van scheepvaart ontstaat er vertraging voor het wegverkeer. Snelverkeer kan het beste gebruik maken van de Sluiskiltunnel. Langzaam verkeer kan gebruiken maken van de passage over de sluisdeur.

Scheepvaartstremming

Op 20 en 27 februari is de Westsluis ook gestremd voor het scheepvaartverkeer. Rijkswaterstaat maakt in overleg met de Haven Gent en Zeeland Seaports een planning van de schuttingen voor en na de stremmingen, om alle scheepvaart zoveel mogelijk op het juiste moment op de plaats van bestemming te krijgen.

Na de werkzaamheden aan de zuidbrug in februari 2017, volgen in maart en april van dit jaar werkzaamheden aan de noordbrug. Gedurende deze periodes is er opnieuw sprake van hinder voor het wegverkeer in de omgeving van het sluizencomplex. Ook dan gelden dezelfde verkeersmaatregelen en adviseert Rijkswaterstaat het wegverkeer van en naar Terneuzen gebruik te maken van de Sluiskiltunnel. Op 17 en 24 april en 1 mei zijn er stremmingen van de Westsluis voor de scheepvaart.

Bediening op afstand

Rijkswaterstaat werkt de afgelopen maanden en komende maanden veel op en rond de sluizen Terneuzen. Waar mogelijk combineert Rijkswaterstaat het werk maar dat is niet altijd mogelijk. De werkzaamheden aan de aandrijving, besturing en bediening van de bruggen zijn onderdeel van het project Modernisering ObjectBediening Zeeland; het project dat een groot deel van de bruggen en sluizen renoveert en ervoor zorgt dat ze op afstand bediend kunnen worden. Na 1 mei zal de Westsluis dan ook bediend worden vanuit de Nautische Centrale Terneuzen. (DvdM)