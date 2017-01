Grave: BLN-Schuttevaer peilt voor onderzoek door OvV

Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft formeel aan alle partijen die betrokken zijn bij de calamiteit in Grave gevraagd om gezamenlijk een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de toedracht.

‘Wij denken dat hier, zeker in eerste instantie, maar één partij voor in aanmerking komt en dat is de Onderzoeksraad voor Veiligheid', meldt de brancheorganisatie BLN-Schuttevaer woensdag in een extra nieuwsbrief aan de leden. Tot nu toe zag de Onderzoeksraad (OvV) geen aanleiding onderzoek te doen naar de aanvaring van de stuw in Grave.

BLN-Schuttevaer wil het de OvV formeel gaan vragen namens alle betrokkenen: Rijkswaterstaat, de gemeenten Grave, Cuijk, Boxmeer, Mook, Middelaar, Gennep en Heumen, waterschappen Limburg, Rivierenland en Aa en Maas alsmede veiligheidsregio's Limburg-Noord en Noord-Brabant.

Het verzoek waarin BLN-Schuttevaer het idee van een formeel verzoek aan de Onderzoeksraad voorlegt aan alle partijen is dinsdag 18 januari verzonden. (DvdM)