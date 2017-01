Boskalis naar Oman, Van Oord naar Angola

De twee grote Nederlandse baggeraars, Boskalis en Van Oord, hebben rond de afgelopen jaarwisseling diverse grote contracten binnengehaald. Zo gaat Boskalis in Oman aan het werk voor de uitbreiding van Port of Duqm en Van Oord in Angola voor een landaanwinningsproject in Luanda. Ook is zowel op de binnenlandse markt als in de internationale windenergiesector gescoord.