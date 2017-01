Aanvaring stremt brug Schuilenburg

De brug Schuilenburg / Skûlenboarch over het Prinses Margrietkanaal, tussen Jistrum en Hoogzand, is dinsdagavond 17 januari rond 19:00 uur aangevaren door een schip van 80 meter. Hierbij is de brug beschadigd en geheel gestremd, zowel voor het wegverkeer als het scheepvaartverkeer.