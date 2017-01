Aangevaren brug Schuilenburg ernstig beschadigd

De brug Schuilenburg / Skûlenboarch over het Prinses Margrietkanaal, tussen Jistrum en Hoogzand, is dinsdagavond 17 januari rond 19:00 uur aangevaren door een schip van 80 meter. De beschadigde brug werd aanvankelijk geheel gestremd. Woensdagmorgen vroeg heeft Rijkswaterstaat het kanaal weer vrijgesteld voor het scheepvaartverkeer, voor het wegverkeer is een omleidingsroute ingesteld.