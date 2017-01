Toedracht Grave moet tot bodem worden uitgezocht

Afdelingsbestuurslid en werfdirecteur Frans Bocxe (links) kreeg uit handen van voorzitter Henk van Laar van BLN-Schuttevaer Rijnstreek een speldje voor het 70-jarig lidmaatschap van Scheepswerf Bocxe in Delft. Aan de bestuurstafel vicevoorzitter Frits de Vries, die de 70 is gepasseerd en, net als penningmeester Ton van den Heiligenberg, jaarlijks 10 handtekening moet verzamelen voor verlenging van zijn bestuurstermijn. Dat was ook dit jaar geen probleem. (Foto Patrick Naaraat)