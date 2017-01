Miljoen kuub Maaswater voor woonbootbewoners in Heijen

Rijkswaterstaat is vrijdagmorgen 13 januari begonnen met de aanleg van een mobiele dijk bij de Paesplas in Heijen. Met het overpompen van een miljoen kuub Maaswater in de vijf hectare grote plas moet het grootste leed voor de woonbootbewoners maandag 16 januari zijn geleden.