Tijdelijk zondagsbediening op Albertkanaal

De zes sluizen op het Albertkanaal in België worden voorlopig ook op zondag tussen 6 en 18 uur bediend. Dat zijn Rijkswaterstaat en NV De Scheepvaart overeengekomen.

Het Albertkanaal is de omvaarroute voor de grotere beroepsvaart die door de stremming van de Maas moet omvaren.

Door de aanvaring van de stuw van Grave is de Maas tussen Grave en Sambeek gestremd. De kleinere scheepvaart kan omvaren via de Brabantse kanalen. Grote schepen moet omvaren via het Albertkanaal in België. De zes sluizen in dit kanaal worden normaal niet bediend op zondag.

Rijkswaterstaat is mede op verzoek van Koninklijke BLN-Schuttevaer met de Belgische vaarwegbeheerder tot deze oplossing gekomen.

In eerste instantie is afgesproken dat de komende twee zondagen (15 en 22 januari) de sluizen worden bediend. De verwachting is dat hierna de tijdelijke dam bij Grave gereed is en weer scheepvaartverkeer via de Maas mogelijk is. (MdV)