Grave: Albertkanaal schut tijdelijk gratis op zondag

Zolang de stremming op de Nederlandse Maas duurt, worden de zes sluizen op het Albertkanaal ook op zondag van 06:00 tot 18:00 uur bediend. De extra bediening op de enige alternatieve route is bovendien kosteloos.

NV De Scheepvaart besliste op verzoek van de Nederlandse overheid de Vlaamse procedure voor aanvraag van een bediening buiten de normale bedieningsuren zolang buiten werking te stellen om de schippers die moeten omvaren tegemoet te komen.

Aan de ‘deal', die vanaf zondag 15 januari waarschijnlijk twee weken gaat duren, ging intensief overleg tussen Koninklijke BLN-Schuttevaer en het Nederlands ministerie van Infrastructuur & Milieu vooraf. ‘Daarmee kan een belangrijke hinderpaal voor een continue logistiek worden verminderd', zegt BLN in een persbericht. ‘Het is immers van belang dat de binnenvaart als een betrouwbare en belangrijke vervoersmodaliteit wordt gezien. Op deze wijze komt het ministerie tegemoet aan de wens om de logistiek zo min mogelijk vertraging te laten oplopen.'

In zijn eerste reactie sinds het stuwincident bij Grave noemt BLN-voorzitter Roland Kortenhorst het ‘hartverwarmend te ervaren hoe de samenwerking was met zowel de politieke als ambtelijke top van het ministerie, maar ook met het crisisteam Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. We hadden continu en goed overleg. Onze minister en haar team hebben bewezen pal achter de binnenvaart te staan.' (DvdM)