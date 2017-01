Wilhelminakanaal deze zomer weken gestremd

Het Wilhelminakanaal in Tilburg is deze zomer zo'n vier weken gestremd. De binnenvaart moet in deze weken 120 kilometer omvaren via het Máximakanaal en de Zuid-Willemsvaart. Aanleiding voor de stremming zijn de werkzaamheden die nodig zijn voor het project verbreding en verdieping van het Wilhelminakanaal in Tilburg.