Zeesluis Farmsum en bruggen dicht wegens hoogwater en storm

Rijkswaterstaat geeft waarschuwingen uit voor verhoogde waterstanden vanwege de storm die vanaf vanmiddag over de Waddenzee trekt. Rijkswaterstaat treft een aantal maatregelen en informeert belanghebbenden zoals de rederijen, waterschappen, gemeenten en natuurbeheerders over de waterstandsverwachtingen.

In Noord Nederland hebben de verhoogde waterstanden tot gevolg dat woensdagavond rond 21:00 uur de zeesluis Farmsum in Delfzijl afgesloten wordt. Tussen 20:00 uur en 23:00 uur wordt de veerdam in Holwerd afgesloten. De veerdam wordt donderdagochtend 12 januari tussen 7:30 en 10:30 uur ook afgesloten.

Verder zet Rijkswaterstaat technisch adviseurs in op de veerhaven van Holwerd en de zeesluis te Farmsum om extra toezicht te houden.

Door de harde wind (boven 8 Beaufort) kunnen mogelijk bepaalde bruggen in de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl niet meer worden bediend. Dit kan leiden tot stremmingen voor de scheepvaart. Per brug wordt een afweging gemaakt of deze bediend kan worden.

Rijkswaterstaat houdt de verwachtingen voor vrijdag en zaterdag nauwlettend in de gaten en neemt waar nodig maatregelen. (DvdM)