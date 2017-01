Roeiersvoorman Erik de Neef Havenman 2016 in Rotterdam

Voorzitter Erik de Neef van de Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht (KRVE) is maandag 9 januari gehuldigd als Havenman van het Jaar 2016. Hij is een van de drijvende krachten achter de ontwikkeling die de KRVE doormaakt.

Schepen vast- en losmaken in de Rotterdamse is de kernactiviteit van de roeiers, de afgelopen jaren kwamen daar onder meer consultancy en scheepsonderhoud bij. Ondertussen zetten de roeiers ook nog uitvindingen succesvol in de markt. Het meest tot de verbeelding sprekende product: ShoreTension. Dit apparaat dempt de krachten op de trossen, waardoor schepen ook bij harde wind en hoge golfslag veilig aan de kade blijven liggen. Het is volledig door de KRVE zelf bedacht, zelf ontworpen en zelf geproduceerd. ShoreTension beleeft nu de doorbraak. In de loop van dit jaar wordt het honderdste exemplaar verkocht.

Overtuigingskracht

‘Behalve van technische innovatie heeft Erik de Neef zich altijd een voorstander van sociale vernieuwing getoond', zei voorzitter Frank de Kruif van de Stichting Havenman/vrouw van het Jaar in zijn huldigingsspeech aan boord van de Smaragd 1. ‘Hij overtuigde de 300 leden van de KRVE ervan om vanuit het eigen beroepspensioenfonds te investeren in de toekomst van de onderneming. De roeiers zo ver te krijgen dat ze met eigen geld risicovol investeren in nieuwe, onzekere activiteiten, daar moet je overtuigingskracht voor bezitten.'

Onder toeziend oog van onder meer een grote delegatie oud-Havenmannen en vertegenwoordigers uit de havenindustrie, noemde De Neef het ‘een voorrecht om met de roeiers te werken'. ‘Jarenlang bezaten de roeiers een schat aan ongebruikte expertise. Nu zetten we niet alleen onze stad en haven wereldwijd op de kaart, maar maken we ook werk van de transitie naar "slimme haven".'

Na het officiële gedeelte werden de trossen van de Smaragd 1 losgegooid en de genodigden onder het genot van het Captain's Dinner getrakteerd op een rondvaart door de Rotterdamse haven.

bron: Stichting Havenman/vrouw van het Jaar