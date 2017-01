Schepen breken ijs op Donau

Op de Donau gaf de thermometer afgelopen weekend min 17 graden Celsius aan.

Het is er zo koud dat de sluis in Regensburg langzaam dichtvriest. Ook de vaargeul vriest steeds dicht. Het ms Romera baant zich een weg over de bevroren rivier. Hoewel de ergste kou nu wel uit de lucht is blijft het de komende week vriezen in deze regio. (Kamera, Produktion, Moderation: Dr Wolf-Dietrich Nahr)