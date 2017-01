Grave: Scheepvaart Maas-Waalkanaal zondag beperkt hervat

Zondagochtend 8 januari wordt de stremming op het Maas-Waalkanaal opgeheven vanaf sluis Weurt tot aan de Oostelijke Kanaalhaven. Het peil moet dan wel op voldoende niveau zijn, stelt Rijkswaterstaat als voorwaarde. De stremming tussen Heumen en Weurt gold na de aanvaring van stuw Grave op donderdag 29 december.

Sluis Weurt is vanaf zondagochtend beperkt te bedienen. De scheepvaart wordt hierover via de reguliere informatiekanalen op de hoogte gebracht, maakte Rijkswaterstaat zaterdagmiddag half 4 in een persbericht bekend. Er wordt met beleid geschut en gekeken hoeveel schuttingen per dag verantwoord, zonder teveel waterverlies, kunnen plaatsvinden. Sluis Heumen blijft tot nader bericht gestremd.

Wegvaren

Van de naar verluidt 22 schepen in het Maas-Waalkanaal tussen de Oostelijke Kanaalhaven en Weurt, liggen er 10 klaar om vanaf zondagmorgen bij daglicht te worden geschut. Dan kunnen ook de bedrijven aan het kanaal weer worden bevoorraad. Alle woonboten zijn inmiddels los van de kanaalbodem en drijven, zodat ze met het waterpeil mee omhoog komen.

Het water dat bij Heumen met drie pompen uit de Maas in het Maas-Waalkanaal wordt gepompt heeft geen effect op het waterpeil in het pand van de Maas bij Grave. Dit omdat er minder water wordt uitgepompt naar het Maas-Waalkanaal dan dat er instroomt vanuit het pand Sambeek. De pompen zullen in werking blijven, omdat door het schutten van de sluis water verloren gaat.

Pompen

Rijkswaterstaat heeft afgelopen week drie grote pompen op een ponton in de oude sluiskolk in Heumen geplaatst om water te kunnen pompen vanuit de Maas naar het Maas-Waalkanaal. Die verhogen het peil met een centimeter per uur. Zaterdagmiddag was het peil boven de +7,30 m NAP (oorspronkelijk 7,90 m) en naar verwachting van Rijkswaterstaat is het zondagochtend voldoende om op kleine schaal gebruik te maken van het noordelijk deel van het Maas-Waalkanaal.

Noodmaatregel stuw Grave

Tot en met maandag is Rijkswaterstaat bezig met de laatste berekeningen van de korte termijn oplossingen als noodmaatregel bij de stuw van Grave. Rijkswaterstaat verwacht, als alles goed loopt en na afstemming met de regionale partijen, dinsdag de korte termijn oplossing te presenteren en die dan ook spoedig te kunnen realiseren. (DvdM)