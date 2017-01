Grave: RWS ontkent blunders

Rijkswaterstaat ontkent dat ze na de aanvaring van de stuw in Grave, donderdag 29 december door de met benzeen geladen Maria Valentine, grote fouten of blunders heeft gemaakt. Zo zou het veel lang hebben geduurd voordat de sluizen in Heumen helemaal waren gesloten. Dat duurde vijf uur, en in die tijd zakte het water op het Maas-Waalkanaal tussen de 1,10 en 1,20 meter. Ook zou er sneller een oplossing moeten komen voor de problemen bij Grave.