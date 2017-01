Beste jaar ooit voor haven Gent

De haven van Gent heeft in 2016 het beste jaar ooit beleefd. Er werd in totaal in de haven 51 miljoen ton overgeslagen, bijna 10% meer dan in 2015. De overslag via zeevaart kende een record van 29,1 miljoen ton. De overslag via binnenvaart herstelde zich weer. Dat meldde het Havenbedrijf Gent vrijdag 6 januari bij de presentatie van de jaarcijfers over 2016.

Na een slecht 2015 steeg de binnenvaartoverslag in 2016 met 9% naar 21,9 miljoen ton. 2016 is het vierde beste binnenvaartjaar ooit en blijft ruim boven het vooropgestelde streefcijfer van 20 miljoen ton. De belangrijkste goederen die de binnenvaart vervoert van en naar Gent zijn steenkool, gas- en dieselolie en zand en grind.

Zeevaart



Gent streeft voor de zeevaart naar een tonnage van 30 miljoen ton in 2020 en dat doel komt met deze cijfers volgens het havenbedrijf in zicht. Gent ziet opnieuw zijn positie als bulkhaven en grootste droge-bulkhaven van België bevestigd.

De belangrijkste handelspartners zijn Canada, Rusland en Brazilië. De trans-Atlantische overslag (het deepseaverkeer) is goed voor 36,1%, shortsea shipping heeft een aandeel van 63,9%.

De haven boekte met 3,7 miljoen ton voor het tweede jaar op rij een record voor de overslag van conventioneel stukgoed (3,8%). Staalplaten, plaatstaal en plaatijzer zijn hierbij de belangrijkste goederen. De overslag van vloeibare bulk boekte een volume van 5,4 miljoen ton (+45,9%) door de groei van nafta.

De overslag van ro/ro bleef voor het derde jaar op rij boven de 2 miljoen ton. Er werd ook een topaantal trailers verscheept via ro/ro. De overslag van containers werd haast gehalveerd tot 0,1 miljoen ton.

Import en export

Van het volume via zeevaart wordt er 74% geïmporteerd en 26% geëxporteerd. Een verhouding die al enkele jaren hetzelfde is. Van het volume via binnenvaart wordt 60% geïmporteerd en 40% geëxporteerd. De export wordt steeds belangrijker voor de binnenvaart.

In 2016 kwamen er 2.891 zeeschepen de haven binnen, 44 meer dan het jaar ervoor (+1,6%). De schaalvergroting van de schepen blijft zich ook in Gent doorzetten.

In de binnenvaart kwam het aantal schepen op 14.073 uit, dit is 649 eenheden of bijna 5% meer. (MdV)