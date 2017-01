Domper spuikanaal drukt stemming in Terneuzen

Koninklijke BLN-Schuttevaer-afdeling Terneuzen is ernstig teleurgesteld dat er geen apart spuikanaal komt bij de sluizen van Terneuzen. Ook sprak afdelingsvoorzitter Johnny van IJk zijn onvrede uit over de lange wachttijden bij de sluizen en de ‘aanpak' van zaken door Zeeland Seaports. Hij vroeg tevens opnieuw aandacht voor de veiligheid (hinderlijke golfslag) op de Westerschelde.