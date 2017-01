Pompen voor bevaarbaar Maas-Waalkanaal na ‘Grave' (video)

De onderwaterinspectie van de aangevaren stuw in de Maas bij Grave geeft Rijkswaterstaat nog geen volledig beeld van de schade. Komende dagen gaat de inspectie verder boven water, met het controleren van de schuiven en de machinekamer. In afwachting daarvan treft Rijkswaterstaat diverse maatregelen. Vanaf maandag 2 januari wordt Maaswater in het Maas-Waalkanaal tussen Heumen en Weurt gepompt, waardoor daar snel weer beperkt scheepvaart mogelijk zal zijn.

Door de schade aan de aangevaren stuw in de Maas bij Grave is de scheepvaart tussen Grave en Sambeek en op het Maas-Waalkanaal sinds donderdagavond 29 december gestremd. De betrokken tanker Maria Valentine, geladen met benzeen, is zaterdag na onderzoek richting Moerdijk gesleept. Eerdere metingen gaven aan dat er geen benzeen is vrijgekomen. Vijf schuiven van de stuw zijn beschadigd. Het is niet mogelijk deze schade met noodmaatregelen te verhelpen.

Pompen

Rijkswaterstaat start maandag 2 januari met het pompen van water vanuit de Maas naar het Maas-Waalkanaal. Maandagmorgen worden 2 grote pompen geplaatst op een ponton in de oude sluiskolk in Heumen. Na installatie kunnen deze pompen maandagmiddag operationeel zijn. Het duurt naar verwachting een aantal dagen voordat het oorspronkelijk waterpeil (7,80m NAP) in het Maas-Waalkanaal wordt bereikt. Vanaf dat moment zal beperkt scheepvaart mogelijk zijn op het Maas-Waalkanaal. Sluis Weurt zal vanaf dat moment beperkt bedienen. Sluis Heumen blijft tot nader bericht gestremd.

Het water dat uit de Maas in het Maas-Waalkanaal wordt gepompt heeft geen effect op het waterpeil in het betrokken gebied in het pand van de Maas bij Grave. Dit omdat er minder water wordt uitgepompt naar het Maas-WaalKanaal dan dat er instroomt vanuit het pand Sambeek.

Peil Grave nagenoeg stabiel

Het waterpeil tussen Grave en Sambeek is op 1 januari nagenoeg stabiel op een hoogte van +5.14m NAP, circa 3m lager dan normaal. Er zijn minimale fluctuaties in de afvoer die het waterpeil kunnen beïnvloeden. Mocht de waterafvoer van de Maas afnemen, kan het waterpeil verder zakken tot een minimale hoogte van +4.90m NAP. Rijkswaterstaat houdt de afvoerverwachting voortdurend in de gaten. Voor de komende dagen worden er geen grote veranderingen in de waterafvoer verwacht. Rijkswaterstaat adviseert om niet te wandelen of anderszins te recreëren op de drooggevallen oevers.

Rijkswaterstaat heeft onderzocht of het mogelijk is om het waterpeil bij stuw Lith met 1 meter te verhogen. Dit om zo wellicht de gevolgen van het veranderende waterpeil voor bewoners van woonboten te verkleinen. Berekeningen laten echter zien dat het effect verwaarloosbaar is en geen effect sorteert voor de woonboten in het betroffen gebied.

Impact scheepvaart

De Maas tussen Grave en Sambeek en het Maas-Waalkanaal tussen Heumen en Weurt blijven voorlopig gestremd voor de scheepvaart. Omleidingsroutes voor de grote scheepvaart (klasse III en hoger) lopen via Rotterdam en Antwerpen. Kleinere scheepvaart kan gebruikmaken van de Brabantse kanalen, daar is al op 1 januari vanaf 06.00 uur scheepvaartverkeer mogelijk. De bediencentrale in Tilburg zal extra diensten draaien om bruggen en sluizen te bedienen.

Meer informatie

Rijkswaterstaat verwacht in de komende dagen meer informatie te kunnen verstrekken. Op de pagina Aanvaring Stuwcomplex Grave vindt u antwoord op veelgestelde vragen over de situatie. (DvdM)

Achtergrond: Wisselende waterafvoer bij Grave

GRAVE De waterafvoer in de Maas kan zeer snel wisselen. In de zomermaanden is die meestal gering, soms wel minder dan 5 kubieke meter water per seconde. In de winter is het beeld totaal anders. Binnen enkele dagen kan de waterstand in de rivier meters stijgen. De afvoer kan dan oplopen tot boven de 3.000 kubieke meter per seconde (1926, 1993 en 1995).

De stuw bij Grave heeft twee doorstroom-/doorvaartopeningen. Deze doorstroomopeningen worden door 20 jukken met daarin 60 schotten of schuiven afgesloten. De jukken zijn draaibaar onderaan de brug opgehangen, een omgekeerd Poirée-systeem. (Bij een Poirée-stuw zijn de jukken neerklapbaar op de stuwbodem).

In ieder juk zijn drie schuiven boven elkaar geplaatst, die al naar gelang de afvoer van de rivier, verwijderd of geplaatst kunnen worden. Hierdoor wordt de doorstroomopening groter of kleiner. Iedere schuif is goed voor ongeveer 20 kubieke meter water meer of minder afvoer. Bij zeer geringe afvoer worden alle 60 schuiven geplaatst en bij een afvoer vanaf ongeveer 1.000 kubieke meter water per seconde worden alle schuiven verwijderd. Dan worden de jukken met speciaal daarvoor ontworpen kraanwagens tegen de onderkant van de brug vastgezet. Het water kan nu vrij afstromen en de scheepvaart kan van de stuwopeningen gebruik maken. Maar als de stuw wél werkt, moet de scheepvaart door de sluis.

Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum