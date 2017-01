‘Grave' heeft grote gevolgen (7 foto's) - Crisisteam BLN

Het leeglopen van de Maas door de stukgevaren stuw bij Grave heeft grote gevolgen voor waterbewoners en gebruikers van het stuwvak vanaf Sambeek. Schuttevaer-fotograaf Bart Oosterveld en anderen aanschouwde de droogval. De redactie nodigt lezers uit hun foto's en video's hier te delen. Brancheorganisatie Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft een crisisteam samengesteld.

Crisisteam BLN

Vanaf het moment dat er berichten binnenkwamen bij Koninklijke BLN-Schuttevaer over de calamiteit bij de stuw van Grave, is binnen de organisatie een team samengesteld dat zich hier, in de meest brede zin van het woord, mee bezig houdt.

Het team neemt de communicatie met de pers ter hand, heeft direct contact met het crisisteam bij Rijkswaterstaat en de gedupeerde schepen. Zij roept de direct betrokkenen op hun mailadres achter te laten (info@bln.nl), zodat er ook met hen nader gecommuniceerd kan worden.

Het team zal, zo snel mogelijk nadat er meer duidelijk is, vermoedelijk maandag, in gesprek gaan met Rijkswaterstaat en daarbij de volgende aandachtspunten aan de orde stellen:

Hebben we alle schepen die gedupeerd zijn op het netvlies;

Welke alternatieve route's zijn beschikbaar voor welke scheepstypes; maak kenbaar welke hoogte, diepte maatregelen daar gelden etc.;

als hier vergunningen voor nodig zijn moet dit met voortvarendheid worden onderzocht en eveneens kenbaar gemaakt worden hoe men hiervoor in aanmerking komt;

op welke wijze kunnen bestaande transportlijnen doorgaan.

'Dit is slechts een greep uit de aspecten die wij voornemens zijn te bespreken. Wij blijven u zo goed mogelijk informeren via de website van Koninklijke BLN-Schuttevaer. Alle berichten worden eveneens gekopieerd op de facebook site van de Ledengroep Koninklijke Schuttevaer om zoveel mogelijk mensen te bereiken', aldus BLN.

Watersport

Watersportvereniging De Stuw riep booteigenaren na de aanvaring en plotselinge waterdaling op maatregelen te nemen. ‘Van een aantal boten is door leden van onze vereniging de lijnen doorgesneden, waarvoor dank! De booteigenaren blijven echter zelf verantwoordelijk voor hun lijnen en schepen. De leden met boten in het water worden dan ook dringend verzocht zelf hun boot te controleren en eventueel de nodige maatregelen te nemen', schreef secretaris Michiel Vosveld op de site van ‘De Stuw'. (DvdM)