‘Klimaatverandering heeft effect op binnenvaart'

Het klimaatakkoord dat 12 december 2015 in Parijs werd afgesloten wordt de komende jaren belangrijk voor de binnenvaart. Dat was de boodschap van voorzitter Marcel van Schijndel in zijn toespraak op de jaarvergadering van afdeling De Amer van Koninklijke BLN-Schuttevaer op 28 december.