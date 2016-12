Verwijderingsbijdrage blijft 7,50 euro

De verwijderingsbijdrage van 7,50 euro per ton gasolie voor olie- en vethoudend afval blijft de komende jaren gelijk. Internationaal is een reserve opgebouwd van circa 4,2 miljoen euro. ‘Dat is geld van de binnenvaart en wordt de komende jaren gebruikt om de stijgende kosten van afvalinzameling en -verwerking te betalen', zegt SAB-woordvoerder Loet de Hooge.